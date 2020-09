Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kto czarnym charakterem w serialu "Hawkeye"? 0

Hawkeye jest jednym z bohaterów Marvel Cinematic Universe, który zamiast kinowego widowiska otrzyma serial. W sieci pojawiły się plotki dotyczące czarnego charakteru, który pojawi się na ekranie.

Według najnowszych doniesień w produkcji pojawi się postać znana jako Madame Masque. Marvel Studios rozpoczęło już proces castingowy mający na celu znalezienie odpowiedniej aktorki do tej roli. Pojawie się tej postaci w uniwersum jak najbardziej miałby sens, ponieważ w komiksach Hawkeye oraz Kate Bishop mieli z nią do czynienia. Co ciekawe na kartach komiksów jednym z klientów Madame Masque był ojciec Kate.

Madame Masque nie posiada żadnych nadludzkich mocy, jednak jest niesamowicie wyszkoloną wojowniczką, która oprócz umiejętności walki w wręcz, w sposób wybitny posługuje się również bronią. Ma dostęp do najnowszych technologii oraz nosi zbroję o nieznanym składzie ze złotą metalową płytką czołową, pod którą jej twarz jest pokryta bliznami. Ochrona na głowie jest wystarczająco twarda, aby odbijać pociski, nie powodując żadnych trwałych obrażeń. Najczęściej posiada przy sobie rewolwer .475 Wildey Magnum. Nie rezygnuje jednak z innej broni palnej, w tym pistoletów wystrzeliwujących naboje powodujące podmuchy energii i pistoletów strzelających nabojami z gazem usypiającym.

Marvel Studios zatrudniło do pracy przy serialu reżyserki Bert i Bertie oraz reżysera Rhysa Thomasa. Premiera Hawkeye'a planowana jest na 2021 rok.

Źrodło: GeekTyrant