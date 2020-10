Idris Elba gwiazdą nowego survivalowego filmu Baltasara Kormákura 0

Idris Elba, zdobywca Złotego Globu za serial Luther wystąpi w nowym survivalowym thrillerze noszącym tytuł 'Beast'. Za jego produkcję odpowie studio Universal Pictures.

fot. materiały prasowe

Elba to utalentowany aktor, którego kojarzyć możecie z roli w produkcjach Marvela tj. Thor: Ragnarok czy Avengers: Wojna bez granic, w których to wcielał się w postać Heimdalla. Wystąpił także w niezbyt udanej adaptacji powieści Kinga Mroczna wieża w reżyserii Nikolaja Arcela oraz w musicalu Koty.

Za reżyserie filmu Beast odpowie Baltasar Kormakur, który to pracować będzie na scenariuszu autorstwa Ryana Engle'a. Ten natomiast oprze się na oryginalnym pomyśle Jaime Primak-Sullivan, producentki dramatu Włamanie. Produkcją filmu zajmą się Will Packer i James Lopez za pośrednictwem Will Packer Productions.

Jeśli chodzi o fabułę tego surivivalowego thrillera to nie wiele o niej wiadomo. Film Beast ma być podobny do produkcji 183 metry strachu z 2016 roku, ale zamiast rekina, głównym antagonistą będzie lew, zapewne tak samo niezmordowany i mający smaka na Elbę, jak w wspomnianej produkcji rekin polował na Blake Lively.

Co sądzicie o tym pomyśle na film i zaangażowaniu do niego Elby?

Źrodło: comingsoon