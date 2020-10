Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Oscar Isaac zagra Francisa Forda Coppolę w filmie o tworzeniu "Ojca chrzestnego" 0

W Hollywood szykowany jest film, który opowie o kulisach związanych z realizacją jednego z największych dzieł w historii kinematografii – Ojca chrzestnego. Powoli producenci odkrywają karty dotyczące tego intrygującego projektu.

Gwiazdami filmu będą Oscar Isaac oraz Jake Gyllenhaal. Ten pierwszy wcieli się w postać reżysera Ojca chrzestnego, czyli Francisa Forda Coppolę, z kolei drugi sportretuje na ekranie byłego szefa Paramount Pictures, Roberta Evansa. Produkcja będzie nosiła tytuł Francis and The Godfather i wyreżyseruje ją Barry Levinson.

Film będzie oparty na scenariuszu Andrew Farotte’a, który trafił na czarną listę. Przy jego poprawkach pracował również wspomniany wcześniej Barry Levinson.

Francis and The Godfather skupi się na przepychankach, do których dochodziło pomiędzy reżyserem filmu o szefem studia, który nie chciał, aby gwiazdami filmu byli Marlon Brando (nie mający wówczas od wielu lat żadnego hitu) oraz młody i nieznany jeszcze szerszej publiczności Al Pacino.

Z pewnością castingi do tego filmu są równie interesujące co sam pomysł. Nie wiem, jak Wy, ale ja z niecierpliwością wyczekuję informacji o nazwiskach aktorów, którzy sportretują Brando i Pacino.

Źrodło: The Hollywood Reporter