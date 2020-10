Borat wraca do Ameryki - zobaczcie zwiastun wyczekiwanego sequela 0

Na kanale Amazon Prime Video zadebiutował oficjalny zwiastun filmu Borat 2, który będzie kontynuacją hitowej komedii z 2006 roku.

Ze zwiastuna, który znajdziecie poniżej wynika, że Borat ponownie powróci do Stanów Zjednoczonych. Tym razem bohater będzie chciał odkupić swoje winy i znaleźć na amerykańskiej ziemi męża dla córki.

Finalnie pełny tytuł filmu brzmi: Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan. W roli głównej oczywiście Sacha Baron Cohen.

Oprócz zwiastuna pokazano także plakaty promujące film:

Pierwszy Borat był absolutnym kasowym hitem. Produkcja zrealizowana w konwencji mockumentu zarobiła na całym świecie 262 mln dolarów (budżet wyniósł zaledwie 18 mln dolarów).

Premiera będzie miała miejsce 23 października.

Źrodło: Amazon