Znacząco powiększa się obsada głosowa anime Netflixa ''Army of the Dead: Lost Vegas''

Jak wiadomo platforma Netflix pracuje nad spin-offem anime nadchodzącego filmu Zacka Snydera Army of the Dead opowiadającego o apokalipsie zombie. Do serii produkowanej dla amerykańskiego giganta streamingowego dołączyła właśnie dość znacząca głosowa obsada.

fot. materiały prasowe

Głosu bohaterom anime użyczą m.in. Joe Manganiello jako Rose, Christina Slater jako Torrance, Harry Lennix jako Boorman, Nolan North jako Clemenson, Christina Wren jako Nicole, Monica Barbaro jako Meagan, Vanessa Hudgens jako Willow, Jena Malone jako Zeta, Ross Butler jako Chen, Anya Chalotra jako Lucilia i Yetide Badaki jako Queen Meeru.

Produkcja anime tworzona dla Netflixa nosi tytuł Army of the Dead: Lost Vegas. Ukaże ona historię pochodzenia Scotta, w którego w filmie wcieli się Dave Bautista. Zobaczymy jak on i jego ekipa ratunkowa w Las Vegas mierzy się z nagłym wybuchem epidemii zombie.

Zack Snyder odpowie za reżyserię dwóch odcinków serialu anime. Podobnie jak Jay Oliva, który otrzymał także funkcję showrunnera. W projekcie Netflixa głosu tym samym postaciom co w filmie użyczą Bautista, Ana de la Reguera, Tig Notaro, Omari Hardwick i Ella Purnell.

Film Army of the Dead ukaże historię właściciela kasyna, który kilka lat po nagłej inwazji zombie na Las Vegas, rekrutuje grupę najemników. Wysyła ich w zagrożony rejon, aby odzyskali jego pozostawione w kasynie pieniądze.

Źrodło: deadline