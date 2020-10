Guy Ritchie niedawno zachwycił nas swoim filmem Dżentelmeni , który to okazał się hitem. Idąc tym tropem wraz z Miramax TV postanowił nakręcić serial oparty na tej komedii akcji.

Jak donoszą zagraniczne media Ritchie zajmie się napisaniem scenariusza i reżyserią. Za produkcję ponownie odpowiedzą Ivan Atkinson i Marn Davies. Jeśli chodzi o szczegóły fabularne to owiana jest ona tajemnicą. Nie wiadomo także kto wcieli się w główne role. Czy nowi aktorzy czy może powróci filmowa obsada?