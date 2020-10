Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jamie Foxx powróci jako Electro w "Spider-Manie 3" 0

Jamie Foxx, który miał okazję zagrać klasycznego rywala Człowieka Pająka w serii "Niesamowity Spider-Man" z Andrew Garfieldem, powtórzy swoją rolę w Kinowym Uniwersum Marvela. Do MCU przybędzie Electro!

Marvel Studios i Sony Pictures rozpoczęły negocjacje z aktorem w sprawie dołączenia do trzeciej odsłony serii "Spider-Man" z Tomem Hollandem, która należy do MCU. Jamie Foxx i jego powrót do roli Electro są naprawdę zaskakujące, ale warto przypomnieć sobie film Spider-Man: Daleko od domu, gdzie J.K. Simmons jeszcze raz zagrał J. Jonaha Jamesona, w którego wcielił się w trylogii Sama Raimiego z Tobeyem Maguire'em. Jak widać Kevin Feige ma pomysł na aktorów znanych z grania w filmach o Pajączku.

Zdjęcia do filmu mają wystartować tej jesieni w Atlancie. Reżyserem widowiska jest Jon Watts, czyli człowiek odpowiedzialny za dwa poprzednie filmy o Spider-Manie. Kevin Feige i Amy Pascal są producentami. Swoje role powtórzą Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon i Tony Revolori.

Szczegóły fabuły nie są na razie znane, a sam Marvel nie komentuje doniesień dotyczących powrotu Electro. Aktualna data premiery superprodukcji ustalona jest na 17 grudnia 2021 roku, ale w obecnych czasach tak naprawdę nic nie jest pewne i są spore szanse na to, że data zostanie zmieniona.

Źrodło: The Hollywood Reporter