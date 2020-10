Czy można uwolnić się od mrocznej magii? - zobaczcie zapowiedź psychologicznego horroru ''Spell'' 0

Studio Paramount Pictures opublikowało pierwszą zapowiedź swojego psychologicznego horroru 'Spell' z Omari Hardwick i Lorettą Devine w rolach głównych. Tu moc ma czarna magia!

fot. materiały prasowe

Podczas lotu na pogrzeb swojego ojca z powodu gwałtownej burzy rozbija się samolot, którym Marquis przewozi swoją rodzinę. Mężczyzna po katastrofie budzi się na strychu pani Eloise. Jest ranny i sam. Kobieta twierdzi, iż może przywrócić go do zdrowia, ale tylko za pomocą Boogity, figurki Hoodoo, stworzonej z jego krwi i skóry. Marquis desperacko próbuje się uwolnić i wezwać pomoc. Kiedy jednak mu się to nie udaje zaczyna tworzyć plan jak przechytrzyć kobietę i uwolnić się od jej czarnej magii. Musi to zrobić przed wschodem czerwonego księżyca, bowiem wtedy dojdzie do złowieszczego rytuału.

W obsadzie aktorskiej oprócz Hardwicka znanego z serialu Power i Loretty Devine, którą kojarzyć możecie z serialu Chirurdzy czy komedii Zgon na pogrzebie, znajduje się także John Beasley i Andre Jacobs. Autorem scenariusza do horroru Spell jest Kurt Wimmer, a reżyserem Mark Tonderai.

Poniżej wspomniany zwiastun oraz plakat promujący Spell.

Premiera filmu na VOD już 30 października 2020 roku.

Źrodło: bloody-disgusting.com