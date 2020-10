Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Premiera teledysku piosenki Billie Eilish promującej nowy film o Bondzie 0

Producenci Nie czas umierać, czyli kolejnego widowiska z serii o przygodach Jamesa Bonda, zaprezentowali oficjalny teledysk piosenki promującej nadchodzący film. Utwór możecie posłuchać w dalszej części artykułu.

Piosenka podobnie, jak film nosi tytuł "No Time To Die" i wykonuje ją jedna z największych współczesnych gwiazd muzyki popularnej, Billie Eilish. Utwór mogliśmy już posłuchać kilka miesięcy temu, jednak dopiero teraz twórcy pokazali światu teledysk do piosenki. Rezultaty możecie zobaczyć poniżej:

Jak oceniacie piosenkę w połączeniu z teledyskiem?

James Bond (Daniel Craig) opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter (Jeffrey Wright) z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Z powodu pandemii koronawirusa debiut widowiska w kinach został opóźniony. Pierwotnie Nie czas umierać, który wyreżyserował Cary Joji Fukunaga, miał trafić do kin w kwietniu. Premiera filmu będzie miała miejsce 20 listopada.