Netflix wreszcie traci monopol na popularność - "The Boys" i "Mulan" wchodzą do rankingu! 0

Netflix wreszcie może poczuć się zagrożony. Po raz pierwszy od kiedy Nielsen podaje rankingi popularnościowe, platforma Netflix musi dzielić pierwszą dziesiątkę z innymi firmami!

Serial The Boys od Amazona i Sony Pictures TV oraz film Walta Disneya Mulan, który trafił do oferty platformy streamingowej Disney+, znalazły się w pierwszej dziesiątce tygodnia. To pierwsze produkcje z platform streamingowych innych niż Netflix, które znalazły się w pierwszej dziesiątce, odkąd Nielsen zaczął publikować cotygodniowe rankingi miesiąc temu.

Pierwsza 10. najpopularniejszych produkcji w ofertach platform streamingowych za okres od 31 sierpnia do 6 września:

Warto jednak odnotować, że dane Nielsena nie zapewniają pełnego obrazu oglądalności, ponieważ mierzą oni tylko i wyłącznie oglądalność na telewizorach oraz nie wliczają do swoich statystyk widzów z innych krajów.

Źrodło: The Hollywood Reporter