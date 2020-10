Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Powstanie film biograficzny o Beacie Kozidrak 0

W social mediach pojawiła się ciekawa informacja dla wszystkich fanów polskiej muzyki rozrywkowej. Powstanie film biograficzny o jednej z najbardziej znanych polskich wokalistek – Beacie Kozidrak.

fot. Michał Pańszczyk / Wikipedia

Informacja pojawiła się na oficjalnym Instagramie Beaty Kozidrak. Reżyserem i współscenarzystą projektu będzie twórca Cichej nocy, Piotr Domalewski, a producentami Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham.

Myślę, że moje barwne życie w ciekawy sposób można pokazać na ekranie! Będę wspierać twórców filmu, żeby powstał interesujący, piękny i mądry obraz, w którym będzie dużo muzyki. To się dzieje naprawdę. Jestem bardzo podekscytowana!!! Trzymajcie kciuki

czytamy w ogłoszeniu

Beata Kozidrak to jedna z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Jest współzałożycielką oraz wokalistką zespołu Bajm, z którym nagrała wiele kultowych dzisiaj utworów. Wśród nich są takie hity, jak "Co mi Panie dasz", "Biała armia", "Piechotą do lata", "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Myśli i słowa" czy "Nie ma wody na pustyni".

Wokalistka prowadzi również karierę solową. Wielokrotnie pracowała przy produkcjach filmowych oraz telewizyjnych. Nagrała między innymi "Rzekę marzeń" na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu W pustyni i w puszczy, "Starą baśń", który nagrała w duecie z córką, Katarzyną Pietras, na potrzeby filmu Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem, a także to jej singiel "Nie pytaj o miłość" jest motywem przewodnim serialu telewizyjnego M jak miłość.

Źrodło: Instagram / Wikipedia