Książki Dr. Seussa zostaną zekranizowane przez firmę J.J. Abramsa 0

Warner Bros. Pictures oraz Dr. Seuss Enterprises nawiązali ze sobą współpracę. Firmy zamierzają zekranizować książki autorstwa Theodora Geisela, znanego jako Dr. Seuss.

Hollywoodzka wytwórnia przygotuje trzy filmy animowane, które zostaną wyprodukowane przez studia Warner Animation Group oraz Bad Robot Productions należące do J.J. Abramsa. Wszystkie produkcje mają się ukazać do 2027 roku.

Jako pierwsza do kin wejdzie ekranizacja przygód Kota Prota z 1957 roku. To właśnie powieść "The Cat in the Hat" zapoczątkowała serię książek dla dzieci rozpoczynających naukę czytania. Produkcja filmowa wejdzie do kin w 2024 roku. Wyreżyserują go Erica Rivinoja oraz Art Hernandez.

Dwa lata później na ekranach pojawi się "Thing One and Thing Two", który będzie spin-offem przygód Kota Prota i opowie o dwójce bliźniaków lubiących psoty i chaos.

Ostatnią animacją na postawie książek Dr. Seuss będzie "Oh, The Places You’ll Go!", której premiera będzie miała miejsce w 2027 roku i będzie opowiadała o bohaterze opuszczającym swój dom, aby odkrywać nieznane mu miejsca i przeżywać niesamowite przygody.

Jak łatwo się domyślić, wszystkie te historie będą częścią jednego świata.

Źrodło: Deadline