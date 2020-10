Gigantyczny potwór w pierwszej zapowiedzi "Monster Hunter" 0

W końcu doczekaliśmy się długo wyczekiwanej pierwszej zapowiedzi filmu Paula W.S. Andersona zatytułowanego Monster Hunter. Niestety nie za dużo pokazano, jednak pierwszego stwora możemy już zobaczyć.

Jakiś czas temu reżyser ogłosił, że zdjęcia do filmu zostały ukończone, jednak planowana data premiery przypadająca na pierwszy weekend września została przesunięta. Jak dobrze widzimy aktualna sytuacja nie zachęca do wypuszczania kinowych nowości, które z założenia przynieść mają milionowe zyski, dlatego nie dziwi fakt, że produkcja wejdzie do kin dopiero 23 kwietnia 2021 roku.

Paul W.S. Anderson jest wielkim fanem serii gier wideo Monster Hunter. Grając w grę, skupił się na czymś konkretnym, co chciał włączyć do filmu – Grałem w nią, kiedy była stosunkowo nieznana na zachodzie i nikt inny nie był tego świadomy. To nie tylko wszystkie stworzenia, ale także środowiska, w których żyły. Naprawdę wykonali świetną robotę, tworząc ten świat, to środowisko, to dzikie środowisko, w którym żyli – Dlatego reżyser postanowił nakręcić ten film.

OPIS

Nasz świat to tylko jeden świat. Gdzieś za nim istnieje inny – świat niebezpiecznych, potężnych potworów, którym rządzą, siejąc śmiertelny strach. Do tego świata zostaje wysłana porucznik Artemis wraz z elitarną jednostką wyspecjalizowanych żołnierzy. Szokujące uniwersum przeraża. W desperackiej próbie powrotu do naszego świata, odważna porucznik spotyka tajemniczego łowcę, którego niezwykłe umiejętności pozwoliły mu przetrwać i zadomowić się w tym potwornym miejscu. Mierząc się z brutalnymi atakami przerażających potworów, wojownicy łączą siły, by odnaleźć drogę do domu. Muszą także zamknąć portal, aby potwory nie przedostały się na Ziemię.

W głównej roli wystąpi Milla Jovovich, a partnerują jej Tony Jaa, Ron Perlman, T.I.Harris, Diego Boneta, Meagan Good i Josh Helman.

Źrodło: movieweb.com