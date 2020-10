Ryan Murphy pracuje nad serialem o seryjnym mordercy Jeffrey'u Dahmerze 0

Ryan Murphy, człowiek odpowiedzialny za takie serialowe hity jak Ratched, Pose, Glee czy seria American Horror Story bierze się za kolejny projekt, który stworzy dla platfomy Netflix. Będzie to limitowana produkcja, która opowie o seryjnym mordercy – kanibalu Jeffrey’u Dahmerze.

fot. ASSOCIATED PRESS/East News

Serial nosić ma tytuł Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Netflix złożył już zamówienie na ten tytuł. Oprócz Murphy’ego w projekt ten zaangażowany jest także Ian Brennan. Produkcja składać się ma z 10 odcinków, a jej fabuła obejmie lata 60, 70 i 80, a zakończy się aresztowaniem Dahmera na początku lat 90.

Jak na razie trwają poszukiwania aktora, który wcieli się w rolę Dahmera. Ojca seryjnego mordercy zagra Richard Jenkins, którego kojarzyć możecie z filmu Kong: Wyspa Czaszki i Kształt wody.

Za scenariusz i reżyserię serialu odpowiadać ma Janet Mock. Carl Franklin również stanie za kamerą paru epizodów. Historia w serialu opowiedziana ma zostać z punktu widzenia ofiar Dahmera. Twócy produkcji ukazać chcą to jak bardzo niekompetentne były organy ścigania, którym Dahmer co rusz się wymykał i przez wiele lat bezkarnie mordował. Ukazany zostanie także fakt, iż jako schludny, biały mężczyzna wielokrotnie mógł liczyć na taryfę ulgową zarówno od policjantów, jak i sędziów, którzy mieli z nim do czynienia przy okazji spraw za drobne przestępstwa.

Jeffrey Dahmer to jeden z najbrutalniejszych seryjnych morderców w historii USA. Znany jest jako kanibal z Milwaukee. Był nekrofilem, kanibalem, gwałcicielem i mordercą. Udowodniono mu zabicie 17 młodych mężczyzn.

