Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Cineworld zamyka tymczasowo kina w USA i Wielkiej Brytanii 0

Kolejne przełożenie potencjalnego kinowego hitu, czyli Nie czas umierać o Jamesie Bondzie, było początkiem sporej paniki wśród kiniarzy w weekend. Z tego powodu korporacja Cineworld zapowiedziała zamknięcie swoich placówek.

Cineworld potwierdziło, że od czwartku zamyka 536 kin sieci Regal Cinemas w USA i 127 kin Cineworld oraz Picturehouse w Wielkiej Brytanii. Wszystko z powodu pandemii koronawirusa, która pustoszy kinowy rynek. W weekend kolejna hollywoodzka wytwórnia zdecydowała się wycofać swój film z tegorocznego kalendarza premier – Nie czas umierać zobaczymy dopiero w 2021 roku.

Zamknięcie kin na czas nieokreślony sprawia, że 45 tysięcy osób będzie musiało martwić się o swoje miejsce pracy. Informacja ta została już potwierdzona przez grupę Cineworld. Na razie nie jest pewne, kiedy można spodziewać się ponownego otwarcia – na pewno kinowe drzwi zostaną zatrzaśnięte już 8 października.

Nie jest to decyzja, którą podjęliśmy pochopnie. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać bezpieczne i zrównoważone, ponowne otwarcia na wszystkich naszych rynkach – spełniając przy tym lokalne wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w naszych kinach. Prowadziliśmy współpracę z regulatorami i organami branżowymi w celu przywrócenia zaufania publicznego do naszej branży.

powiedział dyrektor generalny Cinemaworld, Mooky Greidinger

Decyzja wydaje się być sensowna – firma ma już z tytułu pandemicznego lockoutu zadłużenie wynoszące 8,2 mld dolarów. Sieć Regal Cinemas należąca do Cinemaworld z liczbą 536 kin jest drugą co do wielkości w Stanach Zjednoczonych.

