Roksana Węgiel nagrała piosenkę promującą "Tajemnicy ogród" - zobaczcie teledysk 0

"Tajemnice" Roksany Węgiel to nowy utwór promujący najnowszą adaptację Tajemniczego ogrodu. W polskiej wersji językowej usłyszymy Roksanę Węgiel, Wojciecha Malajkata oraz Antka Scardinę.

Roksana została triumfatorką Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 zdobywając pierwsze, historyczne zwycięstwo dla Polski. Nagranie występu, którym zwyciężyła w Junior Eurovision Song Contest oraz teledysk do utworu "Anyone I Want To Be" biło rekordy popularności w serwisie YouTube i łącznie obejrzało je ponad 50 mln osób.

Nowy utwór skomponowany został przez Marcina Pawłowskiego (PAwbeats), a za tekst piosenki odpowiada sama Roksana oraz Marcin Pawłowski i Bartosz Zimiński.

Gdy dziesięcioletnia osierocona Mary przybywa do tajemniczej posiadłości w Yorkshire, by zamieszkać ze swym unikającym ludzi wujem i jego bardzo zasadniczą gospodynią, nie może nawet podejrzewać, że właśnie zaczyna się najbardziej niezwykła przygoda jej życia. Mimo surowych zakazów, Mary zaczyna poznawać ukryte zakątki posiadłości, by wkrótce trafić na fantastyczny i ogromny ogród. To tu, wraz z miejscowymi chłopcami Dickonem i Colinem oraz bezpańskim, uroczym psiskiem, dziewczynka odkryje moc wyobraźni, przyjaźni i odwagi.

Oscarowa obsada, niezwykła oprawa wizualna i scenariusz wierny książce, ale skrojony na miarę współczesnego widza, czyli Tajemniczy ogród wejdzie do kin 16 października.

