Jude Law, przystojniak w pogoni za sukcesem w "Gniazdo" 0

Był najprzystojniejszym w historii papieżem, czarującym cyber-żigolakiem, doktorem Watsonem oraz ukochanym Cameron Diaz w hicie Holiday. Na swoim koncie ma dwie nominacje do Oscara i szereg rewelacyjnych ról, które zapewniły mu miejsce wśród najważniejszych aktorów swojego pokolenia. Ta jesień będzie należeć do Jude’a Lawa, którego możemy oglądać w serialu HBO Dzień trzeci i znakomitym thrillerze Gniazdo, który trafi do kin już 9 października.

Choć przez lata media znacznie bardziej emocjonowały się bujnym życiem prywatnym Jude’a Lawa, w końcu, poza urodą, doceniony został też jego szczególny talent aktorski. Stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Hollywood, a na swoim koncie, poza dwiema nominacjami do Oscara, ma współprace z największymi nazwiskami świata filmu – Steven Spielberg, Guy Ritchie, Martin Scorsese, Paolo Sorrentino czy Wes Anderson, to tylko kilka z nich. Aktor nie zwalnia tempa i tej jesieni zobaczymy go zarówno w serialu HBO „Dzień trzeci” jak i rewelacyjnej układance filmowej jaką jest thriller Gniazdo, w którym zagrał główną rolę.

Ta jesień będzie należała do niego – Jude’a Lawa zobaczymy w serialu HBO Dzień trzeci, gdzie jego postać Sam, odwiedzi magiczną wyspę, której mieszkańcy za wszelką cenę chcą chronić rodzime tradycje. W thrillerze Gniazdo, który do kin trafi już 9 października, w duecie z Carrie Coon (Zaginiona dziewczyna, Czwarta władza, Pozostawieni) zagrał małżeństwo, którego pozornie idealne życie zamienia się w spiralę sekretów i kłamstw. Film, którego amerykańska premiera miała miejsce 18 września, spotkał się z ogromnym entuzjazmem krytyków, a wielu okrzyknęło tę rolę najlepszą w jego karierze. W tym samym czasie, poza deszczem pozytywnych recenzji, aktor doczekał się również szóstego dziecka, które jest jest jednocześnie pierwszym z drugą żoną aktora – Phillipą Coan.

Rory (Jude Law) dostaje propozycję pracy i namawia swoją żonę Allison (Carrie Coon) na przeprowadzkę do Londynu, gdzie wreszcie ma szansę zarobić wielkie pieniądze i wieść luksusowe życie, o jakim zawsze marzył. Bez względu na koszty, wynajmuje imponującą posiadłość na przedmieściach, a kiedy upragniony prestiż i wysoka pozycja społeczna wydają się być na wyciągnięcie ręki, Rory idzie o krok dalej i łamie wszelkie zasady, podejmując coraz większe ryzyko. Bez skrupułów dążąc do swojego celu, wpada w spiralę kłamstw, a w pozornie idealnym życiu małżeńskim zaczynają pojawiać się rysy. Wielki dom obnaża wzajemnie skrywane tajemnice, a to, co na zewnątrz wydawało się prawdziwą sielanką, za zamkniętymi drzwiami okazuje się demaskować prawdziwe oblicza małżonków.

Gniazdo w dystrybucji M2 Films w kinach już 9 października!