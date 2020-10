''House of the Dragon'' - aktor znany z serialu ''Outsider'' wcieli się w króla Viserysa I 0

Nareszcie pojawiły się jakieś wieści odnośnie obsady oczekiwanego prequela hitowego serialu HBO Gra o tron. Jako jeden z pierwszych swój angaż otrzymał Paddy Considine. Aktor ten wcieli się w postać króla Viserysa I.

fot. materiały prasowe

Considine nie po raz pierwszy współpracuje z stacją HBO. Wcześniej podziwiać mogliśmy go w miniserialu Outsider, powstałym na podstawie powieści Stephena Kinga czy w serialu Dzień trzeci.

W prequelu zatytułowanym House od the Dragon aktor wcieli się w króla Viserysa I Targaryena, który został wybrany przez lordów Westeros na następcę Starego Króla Jaehaerysa Targaryena podczas Wielkiej Rady w Harrenhal. Opisywany jest jako miły, ciepły i bardzo przyzwoity człowiek. Takimi jednak cechami nie odznacza się wielki przywódca. Viserys I pragnie w spokoju kontynuować dziedzictwo swojego dziadka, jednak jego dzieci Rhaenyra i Aeon II rozpoczynają walkę domową o tron, znaną jako Taniec Smoków.

Akcja House of the Dragon ma rozgrywać się na 300 lat przed wydarzeniami znanymi nam z Gry o tron i zagłębiać się w historię Domu Targaryen, jedynej rodziny smoczych władców, która przetrwała wydarzenie zwane Doom of Valyria. Jej fabuła oparta ma być o książkę George'a R.R. Martina zatytułowaną Ogień i krew. Napisana jest ona w formie królewskiej kroniki, dokładnie opisując losy rodu Targaryenów, od czasu w którym Aegon I Zdobywca podbił Westeros, aż do śmierci Viserysa I.

Premiera serialu zaplanowana jest na 2022 rok.

Źrodło: ew.com