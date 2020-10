Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"355" - hollywoodzkie gwiazdy w zwiastunie szpiegowskiego filmu o kobietach! 0

Universal Pictures zaprezentował pierwszy oficjalny zwiastun filmu 355. Obsada, szczególnie ta żeńska, robi wrażenie. Musicie zobaczyć tę zapowiedź!

Jessica Chastain, Diane Kruger, Bingbing Fan, Lupita Nyong'o i Penélope Cruz – właśnie taki hollywoodzki gwiazdozbiór udało się zebrać producentom filmu 355. Panie zagrały główne role w produkcji szpiegowskiej, za którą odpowiadają producenci serii o Jasonie Bournie. Czy film wyreżyserowany przez Simona Kinberga, czyli człowieka znanego przede wszystkim z pracy przy uniwersum o X-Menach, również będzie takim hitem, jak cykl z Mattem Damonem?

355 opowiada historię tajnych agentek reprezentujących rządy wielu światowych mocarstw, które próbują powstrzymać złowrogą organizację przed zdobyciem śmiercionośnej broni, która mogłaby wprowadzić świat w chaos. Co ciekawe pomysłodawczynią filmu jest sama Jessica Chastain i to właśnie ona była tą, która namawiała resztę aktorek do zagrania w produkcji.

Skąd w ogóle pomysł na taki tytuł? Liczba 355 pochodzi od jednego z pierwszych szpiegów w Stanach Zjednoczonych podczas rewolucji amerykańskiej, który również był kobietą. Agent 355 stał się niejako slangiem w CIA określającym kobietę pracującą, jako szpieg.

Oprócz zjawiskowych pań w filmie pojawią się też Sebastian Stan i Edgar Ramírez. Na razie Universal Pictures nie zdecydował się na umieszczenie 355 w kalendarzu swoich premier.

Oprócz zwiastuna pojawiła się także porcja plakatów promujących film.

Źrodło: Universal Pictures