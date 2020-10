Batmobil bohaterem animacji - Warner Bros rozpoczął pracę nad ''Batwheels'' 1

Warner Bros. Animation rozpoczęło prace nad produkcją animowanego serialu przeznaczonego dla dzieci – główną grupą odbiorców według założeń mają być dzieci w wieku przedszkolnym. Animacja nosić ma tytuł 'Batwheels', a jej głównymi bohaterami będą pojazdy znane z uniwersum DC.

fot. Warner Bros. Animation

Batwheels opowie o walce ze złem, z którym to walczyć będą obdarzone samoświadomością pojazdy superbohaterów. Możliwość samodzielnego myślenia nabyli bardzo niedawno, a więc nie dość że muszą sobie radzić z jakby nie było byciem dzieckiem, gdyż życiowych doświadczeń jeszcze nie nabyli to nie ułatwiają im tego ciągle rosnące problemy i nowi złoczyńcy.

Na czele tej niezwykłej drużyny super pojazdów stoi oczywiście Bam – Batmobil, a jej członkami są Bibi – The Batgirl Cycle, Red – Redbird, auto należące do Robina, Jett – The Batwing i Buff – The Bat Truck.

Opowiadanie historii o superbohaterach z pewnością było jedną z naszych super mocy w Warner Bros. Animation. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy przenieść tą wiedzę do przestrzeni przedszkolnej i zbudować animację na czymś co dzieci uwielbiają – super pojazdy, a wszystko to doładowane Batmanem. powiedział Sam Register, prezes Warner Bros. Animation i Cartoon Network Studios

Animacja emitowana ma być zarówno na antenie Cartoon Network, jak i w serwisie HBO Max. Data jej premiery jak na razie nie jest znana.

Źrodło: variety