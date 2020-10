Godzilla bohaterem nowej serii anime od Netflixa 0

W przyszłym roku, król potworów powróci. Mowa oczywiście o legendarnej Godzilli. Platforma Netflix ogłosiła powstanie swojej nowej serii anime noszącej tytuł 'Godzilla: Singular Point'.

fot. Eiji Yamamori

Seria zawierać będzie projekty postaci autorstwa Kazue Kato. Designem nowych stworów Kaiju zajmie się popularny animator Eiji Yamamori. Za reżyserię Singular Point odpowie Atsushi Takahashi.

Nadchodząca animacja zawierać ma całkowicie nową obsadę i opowiadać oryginalną historię niezwiązaną w żaden sposób z serią animowanych filmów, które stały się bardzo popularne na Netflixie. Produkcje te to Godzilla: Planeta potworów z 2017 roku, Godzilla: City on the Edge of Battle i Godzilla: The Planet Eater z 2018 roku.

Za produkcję serialu anime odpowie studio Bones i Orange. Projekt powstanie w technice animacji odręcznej, która połączona zostanie z technologią CG.

Premiera serialu Godzilla: Singular Point zaplanowana jest na 2021 rok. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: The Hollywood Reporter