Joe Manganiello jako superbohater w zwiastunie filmu ''Archenemy'' 0

Firma zajmująca się dystrybucją filmów RLJE Films udostępniła pierwszą zapowiedź thrillera science fiction z Joe Manganiello w roli przybyłego z innego wymiaru superbohatera.

Manganiello gra główną rolę w filmie Archenemy. Wciela się on w superbohatera Maxa Fista, który twierdzi, iż przybył na Ziemię z innego wymiaru. Tu nie posiada żadnych mocy. Oczywiście nikt mu nie wierzy w jego historię, oprócz miejscowego nastolatka imieniem Hamster. Oboje wychodzą na ulicę, aby zniszczyć lokalny syndykat narkotykowy i jego okrutnego szefa znanego jako The Manager.

Za scenariusz i reżyserię Archenemy odpowiada Adam Egypt Mortimer. Produkcja powstała na podstawie opowiadania Mortimera i Lucasa Passmore’a. W obsadzie aktorskiej oprócz wspomnianej wyżej aktora, znajdują się także Skylan Brooks jako Hamster, Zolee Griggs jako Indigo, Paul Scheer, Amy Seimetz jako Cleo i Glenn Howerton jako The Manager.

Poniżej wspomniana zapowiedź i plakat promujący film. Co sądzicie o tym materiale promującym thriller? Przemawia do Was?

Premiera Archenemy już 11 grudnia 2020 roku. W ten dzień film pojawi się w wybranych kinach i w serwisach VOD.

Źrodło: collider