Matteo Garrone jest dwukrotnym laureatem nagrody Grand Prix na Festiwalu Filmowym w Cannes. Został uhonorowany za filmy Gomorra (2008) i Reality (2011). Jego wyjątkowa kreacja fantasy Pantameron z Salmą Hayek, Vincentem Casselem, Johnem C. Reilly’m i Toby’m Jonesem miała premierę na festiwalu w Cannes w 2015 roku. Jego kolejny film, Dogman, również zadebiutował w Cannes w 2018 roku. Wizjonerski reżyser od dziecka interesował się kultową włoską powieścią.

Reżyser opowiada:

Dlaczego „Pinokio”? To jest pytanie, które pojawia się natychmiast, kiedy okazuje się, że chcę zmierzyć się z najczęściej na świecie tłumaczonym i najlepiej sprzedającym się klasykiem włoskiej literatury. Wszyscy znają charakterystyczny spiczasty nos Pinokia, on sam stał się twarzą Italii. Jego przygody są częścią włoskiej kultury i włoskiego języka. „Pinokio” został przetłumaczony na 240 języków i pozostaje wśród 50 bestsellerów świata. Cały świat wie, kim on jest. Poza tym, „Pinokio” to postać, która zawsze mnie pociągała. Tę fascynację widać też w moich filmach.