Orlando Bloom producentem serialu sci fi ''The Cleaners'' dla Amazona 0

Orlando Bloom, aktor znany z przygodowej serii Piraci z Karaibów czy serialu fantasy Amazona Carnival Row ponownie angażuje się w projekt tej platformy. Mowa o adaptacji opowiadania science fiction The Cleaners autorstwa Ken Liu.

fot. materiały prasowe

Autorem scenariusza do serialu będzie Dominic Orlando. Pracował on przy takich produkcjach jak The OA i Mindhunter. Oprócz Blooma produkcją The Cleaners zajmą się także Liu i Adam Karasick.

Fabuła serialu rozgrywać będzie się w niedalekiej przyszłości, w której to przedmioty nieożywione zatrzymują w sobie wspomnienia i przeżycia innych ludzi, którzy mieli z nimi styczność. Pewna liczba ludzi ma zdolność za pomocą dotyku odczytywania i przeżywania tych zatrzymanych w czasie emocji. Istnieją także sprzątacze, którzy odkażają przedmioty i łagodzą obciążenia emocjonalne, jakie zawierają niektóre wspomnienia. Głównym bohaterem będzie młody mężczyzna, która dziedziczy firmę sprzątającą. Na jego barki spada nowe, bardzo tajemnicze zlecenie.

Opowiadanie Ken Liu bardzo luźno opiera się na baśni Hansa Christiana Andersena Księżniczka na ziarnku grochu. Jest ono częścią Faraway – zbioru ponownie opowiadanych bajek, które na Amazonie zadebiutuje 15 grudnia br.

Data premiery The Cleaners nie jest jeszcze znana.

Źrodło: deadline