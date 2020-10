Twórca serialu ''She-Ra i księżniczki mocy'' pracuje nad nowym animowanym projektem 0

Twórczyni serialu She-Ra i księżniczki mocy Noelle Stevenson bierze się za kolejny serialowy projekt. Tym razem jednak będzie współpracowała z platformą HBO Max.

Stevenson zaadaptuje na serial swoją własną graficzną powieść Lumberjanes, nad którą pracowała wraz z Shannon Watters, Grace Ellis i Brooklyn A. Allen. Komiks wydawany jest przez Boom! Studios. Cała seria była wielokrotnie nagradzana, a składa się z 70 numerów i 13 graficznych powieści, które sprzedały się już w ponad milionie egzemplarzy.

Stevenson będzie zarówno autorem scenariusza, jak i producentem wykonawczym. Zajmie się również wyreżyserowaniem części odcinków oraz odcinka specjalnego, będącego wprowadzeniem do serii.

Fabuła animacji ukaże nam historię pięciu przyjaciół – April, Jo, Mal, Molly i Ripley, którzy poznali się podczas pewnego letniego obozu. To spotkanie zapoczątkowało przyjaźń na maksa. Są zdeterminowani, aby spędzić razem całe lato. Nie pozwolą, aby żadna szalona wyprawa czy nawet pojawienie się szeregu nadprzyrodzonych stworzeń pokrzyżowało im te plany. Jednak to nie jedyne co staje im na drodze. Dziewczyny odkrywają bowiem, iż posiadają jakieś tajemnicze moce…

