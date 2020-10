Johnny Depp w premierowej zapowiedzi filmu "Minamata" 0

Zadebiutował oficjalny międzynarodowy zwiastun dramatu Minamata. Film opowiada o ostatnich dniach i ostatniej pracy słynnego fotografa wojennego W. Eugene Smitha, granego przez Johnny'ego Deppa.

Nowy Jork, 1971. Po chwilach sławy, jeden z najbardziej szanowanych fotoreporterów II wojny światowej, W. Eugene Smith (Johnny Depp) stał się samotnikiem, oderwanym od społeczeństwa i kariery. Ale tajna komisja stworzona przez redaktora magazynu Life, Roberta Hayesa (Bill Nighy), wysyła go do japońskiego nadmorskiego miasta Minamata, które zostało zniszczone przez zatrucie rtęcią. Jest to wynik dziesięcioleci rażących zaniedbań przemysłowych ze strony Chisso Corporation. Tam Smith zanurza się w społeczności, dokumentując ich wysiłki na rzecz życia z chorobą Minamata i ich pełną pasji kampanię mającą na celu zdobycie uznania ze strony Chisso i rządu Japonii. Zdjęcia Smitha z toksycznej wioski nadają katastrofie rozdzierający serce ludzki wymiar, a jego życia zaczyna się zmieniać.

Jest to mocna opowieść o wpływie fotoreportażu. Z udziałem Hiroyuki Sanady, Tadanobu Asano, Katherine Jenkins, Jun Kunimury, Lily Robinson, Ryo Kase, Akiko Iwase, Minami oraz Billa Nighy’ego. Za reżyserię odpowiada Andrew Levitas.

Film miał premierę na tegorocznym festiwalu w Berlinie.

Źrodło: empireonline.com