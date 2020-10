''Rodzina Addamsów 2'' z premierą w przyszłym roku - zobaczcie plakat 0

Studio MGM ustanowiło datę premiery animacji Rodzina Addamsów 2. To sequel udanego filmu animowanego z 2019 roku. Produkcja zawita do kin w przyszłym roku wprost na Halloween.

fot. materiały prasowe

W obsadzie głosowej powrócą Conrad Vernon, Greg Tiernan, Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler, Elsie Fisher i Allison Janney. Vernon i Tiernan są odpowiedzialni za reżyserię, a pracują oni na scenariuszu autorstwa Matta Libermana.

Addamsowie mają bez wątpienia makabryczne upodobania, ale mimo wszystko pełni są specyficznego uroku. Gościnni i hojni, mogą jednak być trudni do zaakceptowania przez tych, którzy trafią do ich widmowej rezydencji, wyglądającej na siedzibę krwiożerczych potworów.

Sympatyczna – choć o bardzo szczególnych zwyczajach – rodzinka, po przeprowadzce do New Jersey, musi stawić czoło wyzwaniom XXI wieku. A także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler. W dodatku Addamsowie szykują się do wielkiej rodzinnej uroczystości.

Czekacie na kolejne przygody tej upiornej, ale i przesympatycznej rodzinki? Poniżej możecie zapoznać się z pierwszym plakatem promującym nadchodzący sequel. Jego fabuła jak na razie trzymana jest w tajemnicy.

fot. twitter

Źrodło: movieweb.com