Wonder Woman prawdopodobnie pojawi się w filmie o Flashu

Gal Gadot rozpoczęła negocjacje w sprawie dołączenia do obsady filmu o Flashu. Czy Wonder Woman pojawi się na ekranie wielkiego widowiska DC?

Solowy film o przygodach Flasha będzie inspirowany komiksem "The Flashpoint Paradox". Kinowe uniwersum DC czeka więc poważne rozszerzenie o postacie z innych, alternatywnych światów. Na ekranie mają pojawić się chociażby różne wersje Batmana. Nie oznacza to jednak, że nie dane nam będzie zobaczyć starych znajomych.

Negocjacje w sprawie dołączenia do Flasha rozpoczęła odtwórczyni roli Wonder Woman – Gal Gadot. Nie jest jasne czy aktorka miałaby się wcielić w tę samą Dianę, którą do tej pory mieliśmy okazję widzieć na ekranie, czy może pojawi się jakaś inna wersja z alternatywnego świata. Na pewno byłby to miły dodatek dla wszystkich fanów DC Extended Universe.

Prawdziwą gratką będzie jednak spotkanie różnych Batmanów. W filmie mają pojawić się bowiem Michael Keaton oraz Ben Affleck. Oprócz tego prawdopodobnie szykuje się powrót na wielki ekran Cyborga, w którego wciela się Ray Fisher. On również ma szansę wziąc udział w tym wielkim przedsięwzięciu, w którym Flash będzie musiał znaleźć drogę powrotną do własnego wszechświata.

Premiera Flasha będzie miała miejsce 3 czerwca 2022 roku.

Źrodło: The Illuminerdi