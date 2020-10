Czyżby sequel ''Nie oddychaj'' został już nakręcony? 0

Jak wiadomo hitowy film Nie oddychaj z 2016 roku doczeka się swojej kontynuacji. Parę miesięcy temu informowaliśmy o tym, kto zajmie się jego reżyserią, jednak o dacie rozpoczęcia zdjęć nie było nawet najmniejszego przecieku. Teraz jednak odtwórca głównej roli – Stephen Lang opublikował wpis świadczący o tym jakoby zdjęcia do sequela już się zakończyły albo były ku temu bardzo bliskie.

fot. materiały prasowe

Poniżej możecie zapoznać się z wpisem Langa, jaki pojawił się na jego Twitterze. Cieszycie się, że sequel ten jednak ma miejsce?

Za reżyserię filmu Nie oddychaj 2 odpowiada Rodo Sayagues, dla którego jest to debiut reżyserski. Był on współautorem scenariusza do części pierwszej, a także z Fede Alvarezem pracował przy filmie Martwe zło.

Akcja sequela rozgrywać ma się na kilka lat po inwazji na dom ślepego mężczyzny, który zmuszony był ratować swój dobytek, przed trójką liczących na łatwy łup włamywaczy. Starszy mężczyzna miał jednak też swoje mroczne tajemnice. Teraz prowadzi spokojne życie, jednak do czasu, bowiem dogonią go grzechy przeszłości. W ukrytej przed wścibskimi oczami chatce żyje wraz z młodą dziewczynką, którą przygarnął, gdy została sierotą po pożarze jej domu. Jednak ślepiec znowu zostaje obiektem dla złych ludzi, tym razem są to porywacze, którzy uprowadzając dziewczynkę, zmuszają go do opuszczenia bezpiecznego miejsca.

Źrodło: bloody-disgusting.com