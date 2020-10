Reżyserka filmu Patty Jenkins skomentowała spekulacje na temat premiery superprodukcji w serwisach streamingowych:

Jeśli to zrobimy, to będzie to początek nieodwracalnego procesu. Możemy na zawsze stracić możliwość chodzenia do kin. To może być sytuacja podobna do tej, która spotkała przemysł muzyczny, czyniąc go czymś, co jest nieopłacalne. Wątpię, aby ktokolwiek z nas chciał żyć w świecie, w którym zabranie dziecka do kina oznaczałoby pójście o salonu z telewizorem albo niemożność wybrania się do kina na randkę.