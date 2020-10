Amerykańska polityczka Katie Hill doczeka się biografii - w roli głównej Elisabeth Moss 0

Elisabeth Moss i firma producencka Jasona Bluma, Blumhouse Productions nawiązali współpracę. Po wielkim sukcesie horroru Niewidzialny człowiek, aktorka wystąpi w kolejnej produkcji zrealizowanej przez ową firmę.

Elisabeth Moss wcieli się w postać Katie Hill, byłej amerykańskiej kongresmenki należącej do Partii Demokratycznej. Scenariusz do filmu powstanie na podstawie książki Katie Hill zatytułowanej "She Will Rise: Becoming a Warrior in the Battle for True Equality".

Jestem zaszczycona, że będę mogła wcielić się w Katie i pomóc opowiedzieć jej historię. Jej siła i praca nad wzmocnieniem kobiecego głosu jest dla mnie niesamowicie inspirująca, a jej doświadczenia są dla mnie bardzo ważne. Jason i Blumhouse są niesamowitymi partnerami.

można przeczytać w oświadczeniu aktorki

Katie Hill w ubiegłym roku zrezygnowała z pełnionych funkcji z powodu wycieku do mediów nagich zdjęć. W książce "She Will Rise: Becoming a Warrior in the Battle for True Equality" będącej wspomnieniami Katie Hill, kobieta wspomina zaskarbienie sobie głosów wyborców i dojście aż do Waszyngtonu, pomimo braku politycznego zaplecza. Hill zdradza także informacje dotyczace przemocy domowej, której była ofiarą oraz wycieku intymnych zdjęć, które doprowadziły finalnie do jej politycznego upadku.

Scenariusz napisze Michael Seitzman.

