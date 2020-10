Robert Kirkman adaptuje swój kolejny komiks - zobaczcie zwiastun ''Invincible'' 0

Platforma Amazon Prime Video opublikowała pierwszą zapowiedź nadchodzącego nowego animowanego serialu 'Invincible', za który odpowiada Robert Kirkman. Produkcja ta jest adaptacją komiksu jego autorstwa.

Robert Kirkman to twórca wielu komiksów, scenarzysta, a także producent. To właśnie jemu zawdzięczamy jedną z najpopularniejszych telewizyjnych serii traktujących o apokalipsie zombie – The Walking Dead. Teraz po adaptacji tej serii graficznych powieści i po serialu Outcast: Opętanie również opartym na komiksie Kirkmana, przyszedł czas na adaptację superbohaterskiej serii.

Invincible to seria komiksów, która Kirkman stworzył wraz z rysownikiem Cory Walkerem. Zeszyty wydawane były przez 15 lat, a seria doczekała się 144 numerów. Głównym bohaterem jest Mark, nastolatek którego ojcem jest pozaziemski superbohater – Omni-Man. Kiedy chłopak odkrywa, iż odziedziczył po ojcu nadludzką siłę i zdolność latania postanawia wykorzystać swoje moce do ochrony planety i ludzkości. W tym celu przywdziewa kostium superbohatera, przyjmuje przydomek Invincible i rozpoczyna prowadzenie trudnego i pełnego niebezpieczeństw podwójnego życia.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Jak Wam się podoba?

Ujawniono także głosową obsadę animacji, która prezentuje się nad wyraz gwiazdorsko. Angaże otrzymali m.in. Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Mark Hamill, Zazie Beetz, Walton Goggins, Chris Diamantopoulos, Mae Whitman i Melise.

Premiera Invincible zaplanowana jest na 2021 rok. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: indiewire.com