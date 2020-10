Niestandardowa zapowiedź sequela ''Rodzina Addamsów'' 1

Po wczorajszym ujawnieniu daty premiery sequela animacji Rodzina Addamsów, studio MGM poszło o krok dalej i wypuściło do sieci pierwszą zabawną i dość niestandardową zapowiedź. Możecie zapoznać się z nią w dalszej części artykułu.

fot. materiały prasowe

Oprócz pierwszego spojrzenia na bohaterów drugiej części, w sieci pojawiła się także informacja o tym kto dołączy do głosowej obsady animacji. Swojego głosu użyczą Bill Hader i Javon Walton. Jak na razie nie wiadomo w jakie postaci się wcielą.

Sukces zeszłorocznego filmu jest dowodem trwałego dziedzictwa rodziny Addamsów. Drugi film będzie równie zabawny, jak oryginał. Z radością witamy Billa Hadera i Javona Waltona na pokładzie tego ekscytującego kolejnego rozdziału z życia Addamsów. powiedział Tiernan, współreżyser animacji

Sympatyczna – choć o bardzo szczególnych zwyczajach – rodzinka, po przeprowadzce do New Jersey, musi stawić czoło wyzwaniom XXI wieku. A także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler. W dodatku Addamsowie szykują się do wielkiej rodzinnej uroczystości. To fabuła części pierwszej. Treść Rodziny Addamsów 2 jak na razie owiana jest tajemnicą.

Poniżej wspomniana zapowiedź oraz nowy plakat promujący film.

Źrodło: cinemablend.com