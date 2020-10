Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Natalie Portman zdradza ważną rzecz dotyczącą swojej bohaterki w "Thor: Love and Thunder" 0

Natalie Portman powraca do Kinowego Uniwersum Marvela. Aktorka ponownie zagra w widowisku kinowym, którego głównym bohaterem będzie Thor.

Thor: Love and Thunder to zdecydowanie jeden z najciekawiej zapowiadających się projektów Marvel Studios. Po kilku latach nieobecności, na ekranie ponownie pojawi się Jane Foster, którą sportretuje Natalie Portman. Jakiś czas temu zdradzono, że postać ta stanie się boginią piorunów.

Aktorka zdradziła, że pomysły do filmu zaczerpnięto z komiksu "The Mighty Thor", w którym Jane Foster staje się godna Mjolnira. Dodatkowo w swojej ziemskiej formie boryka się z poważnym problemem – otóż choruje na raka.

Jestem naprawdę podekscytowana. Zaczynam trenować, zdobywać mięśnie. Jeśli może być więcej superbohaterów płci żeńskiej, tym lepiej. Film jest oparty na komiksie "The Mighty Thor", gdzie Jane leczy raka i potajamnie staje się superbohaterką.

wyjawiła Portman

Wydaje się więc, że to właśnie Jane Foster będzie centralną postacią tej historii. Co myślicie o tym pomyśle Marvela na widowisko Thor: Love and Thunder?

Premierę superprodukcji zaplanowano na luty 2022.

Źrodło: ComicBookMovie