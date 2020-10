John David Washington dołącza do już gwiazdorskiej obsady w nowym filmie Davida O. Russella 1

David O. Russell, którego ostatnim filmem była biograficzna komedia Joy z 2015 roku pracuje nad nowym nie posiadającym jeszcze swojego tytułu projektem, do którego właśnie kompletowana jest obsada. Najnowszym nabytkiem jest aktor John David Washington.

fot. materiały prasowe

Wcześniej swoje angaże otrzymali już odtwórca roli Mrocznego Rycerza – Christian Bale oraz Margot Robbie, którą kojarzyć możecie z roli Harley Quinn, bohaterki komiksów DC. Początkowo w filmie wystąpić miał także Michael B. Jordan, ale obecnie usunięty jest on z obsadowej listy.

Russell ma zająć się napisaniem scenariusza do filmu. Będzie także reżyserował. To jego trzeci projekt, w którym połączy swoje siły z Bale’m – po filmie Fighter i American Hustle. Jak na razie szczegóły dotyczące fabuły filmu trzymane są w tajemnicy. Nie wiadomo nawet do jakiego gatunku należeć będzie powstająca produkcja. Zdjęcia do niej rozpocząć mają się w Los Angeles w styczniu przyszłego roku. Być może wtedy ujawnione zostanie co nieco na jej temat.

Za dystrybucję filmu odpowie New Regency na podstawie umowy z 20th Century Studios. Produkcją zajmie się Matthew Budman.

Źrodło: deadline