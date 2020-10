Pięć Smaków przenosi się w całości do Internetu! 0

Pięć Smaków przenosi się w całości do Internetu! 14. edycja Pięciu Smaków odbywa się w roku, który przyniósł ze sobą wiele wyzwań. Organizatorzy chcą na nie odpowiedzieć odpowiedzialnie i zadbać równocześnie o najwyższą jakość propozycji oraz bezpieczeństwo widzów i wszystkich osób zaangażowanych w festiwalowe działania. Dlatego została podjęta decyzja, że festiwal obędzie się wyłącznie w Internecie, a czas jego trwania wydłuży się o kilka dni.

Tegoroczną edycję od początku planowano dwutorowo – z myślą o widzach przez domowymi i kinowymi ekranami. Decydując się już dziś na wybór tylko jednej z tych ścieżek, będą w stanie całą energię zespołu organizacyjnego skierować na działania online: to gwarancja, że festiwal w wersji cyfrowej dostarczy Wam równie wiele wrażeń, wiedzy, emocji i przeżyć, jakie mogłaby nieść jego kinowa odsłona. Zaistniała sytuacja jest dla nas bodźcem do poszukiwania nowych form kontaktu z odbiorcami, budowania jeszcze bardziej różnorodnego programu i znajdowania dla filmów zupełnie nowego kontekstu.

Dzięki internetowi Pięć Smaków będzie mogło poszerzać festiwalową rodzinę i dotrzeć do widzów, którzy z różnych względów nie mogli wcześniej pojawić się w Warszawie. Zaprezentujemy nasz program także tam, gdzie ekran kinowy jest poza zasięgiem. Będą rozmowy o Azji i odkrywanie jej niezwykłe kinematografie z publicznością w całej Polsce.

Kilka tegorocznych sekcji powstało specjalnie z myślą o tym, by wspólnie przemierzać najmniej znane zakątki kontynentu, poznawać zaskakujące międzykulturowe i międzyludzkie podobieństwa, a także eksperymentować z azjatyckimi kulinariami – także we własnej kuchni. Nowatorska sekcja VR – której szczegóły ujawnione zostaną już wkrótce – pozwoli Wam naprawdę głęboko zanurzyć się w odległej rzeczywistości, na skalę, która niedawno jeszcze wydawała się fantazyjnym science-fiction.

Rzecz jasna filmy nie będą same: festiwalowa ekipa pełną parą pracuje już nad materiałami towarzyszącymi. Możecie liczyć na spotkania z twórcami, wirtualne dyskusje i pełne intrygujących detali produkcyjnych i kulturowych wprowadzenia do filmów, które pozwolą Wam wzbogadzić domowe seanse o dodatkową porcję wiedzy i kontekstowych ciekawostek. Organizatorzy zadbają również o festiwalową atmosferę – specjalne domowe pakiety Pięciu Smaków pozwolą poczuć klimat i smak okołofilmowych spotkań we własnych czterech ścianach.

Jeszcze rok temu przygotowywanie festiwalu w Internecie wydawało się abstrakcją – dziś okazuje się, że to przestrzeń stwarzająca nowe możliwości działania. Miłość do sal kinowych nigdy nie przeminie, jednak w trudnych czasach serce festiwalu – filmy i zbudowane wokół nich poczucie wspólnoty – znajdą dla siebie miejsce w świecie wirtualnym.

Pięciosmakowe filmy zaprezentowane zostaną na naszej własnej platformie VOD, przygotowywanej specjalnie z myślą o festiwalu i jego potrzebach. Festiwal potrwa od 25 listopada do 6 grudnia.

Azjatycka Noc Grozy, wydarzenie zapowiadające festiwal, odbędzie się zgodnie z planem w kinie Muranów, w reżimie sanitarnym zgodnym z aktualnymi obostrzeniami. Co najmniej dwa z filmów prezentowanych w jej ramach znajdą się także w programie Pięciu Smaków online.

Z widzami, którzy kupili już karnety na kinową wersję festiwalu, skontaktujemy się indywidualnie. Karnety na festiwal online dostępne są na naszej stronie w cenie 100 PLN.