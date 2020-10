Pełen napięcia zwiastun filmu "Horizon Line" od twórców "Cloverfield Lane 10" 0

STX opublikował pierwszą zapowiedź swojego najnowszego thrillera zatytułowanego Horizon Line. W głównych rolach Allison Williams znana z serialu Dziewczyny i Alexander Dreymon gwiazda serii Upadek królestwa.

Horizon Line to produkcja pochodząca prosto od twórców Cloverfield Lane 10 i 183 metry strachu. To ekscytująca opowieść, a jej bohaterami jest dwójka kochanków, Sara (Allison Williams) i Jackson (Alexander Dreymon), którzy odkrywają nowe oblicza strachu na pokładzie jednosilnikowego samolotu Cessna. To miał być rutynowy i niezobowiązujący 99-minutowy lot na ślub ich przyjaciela na tropikalnej wyspie. Ale w ciągu kilku minut po starcie ich pilot doznaje śmiertelnego zawału serca, na dodatek Sara i Jackson nie mają pojęcia, gdzie się znajdują, nie mają łączności, ani nie mają pojęcia jak wylądować. Mając tylko kilometry oceanu i nieba we wszystkich kierunkach oraz przerażającą burzę, która ich ogarnie, bohaterowie mają tylko jedną szansę na przetrwanie…

Za reżyserię odpowiada Mikael Marcimain, twórca m.in. produkcji Call Girl. Scenariusz napisali Josh Campbell i Matthew Stuecken. Producentem jest Fredrik Wikström. Data premiery filmu nie została jeszcze ujawniona.

Źrodło: firstshowing.net