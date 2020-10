Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Firma Apple przedłuża darmowy okres swojej platformy streamingowej Apple TV+ 0

Firma Apple postanowiła powalczyć o klienta z innymi streamingowymi gigantami takimi, jak Netflix czy Amazon Prime Video. Wierni użytkownicy ich platformy mogą liczyć na kilka miesięcy za darmo.

W ubiegłym roku Apple zaoferowało swoim klientom ciekawą promocję. Nabywcy ich urządzeń otrzymali roczny abonament w serwisie streamingowym Apple TV+. W listopadzie pierwsze subskrypcje będą wygasały, jednak Apple zdecydowało się na interesujący z perspektywy klienta krok. Otóż Apple TV+ zostanie przedłużone o kolejne trzy miesiące darmowego użytkowania.

Co ciekawe promocja dostępna będzie nie tylko dla klientów, którzy zdecydowali się zakupić urządzenie Apple’a, ale także dla tych, którzy opłacają abonament miesięczny lub zdecydowali się wykupić od razu pakiet roczny. W najbliższych dniach osoby posiadające Apple TV+ powinni otrzymać stosowne informacje drogą mailową.

Warto jednak dodać, że oferta dotyczy osób, które wykupiły dostęp do platformy przed 31 stycznia 2020 roku. Nie jest jeszcze jasne czy będzie ona skierowana do globalnej publiczności, czy tylko do osób zamieszkujących Stany Zjednoczone. Można jednak bezpiecznie założyć, że Apple zaoferuje swoją promocję wszystkim użytkownikom.

Pomimo tego, że Apple TV+ nie wystartowało z wielkim przytupem, to trzeba im oddać, że w swojej ofercie mają kilka naprawdę ciekawych produkcji oryginalnych. Jako przykłady można podać chociażby W obronie syna, The Morning Show czy Servant.

Źrodło: Tech Crunch