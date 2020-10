Bliższe spojrzenie na Diablos i Rathalos w klipie zza kulis ''Monster Hunter'' 0

Można powiedzieć, że promocja widowiska Monster Hunter ruszyła z miejsca. Po niedawnej pierwszej zapowiedzi filmu Paula W.S. Andersona w sieci pojawił się zakulisowy materiał ukazujący podobieństwo filmowych potworów do tych z gry.

fot. materiały prasowe

Bliżej przyjrzeć możemy się dwóm gigantycznym monstrum – Diablosowi i Rathalosowi. Co sądzicie o ich filmowym wyglądzie?

Nasz świat to tylko jeden świat. Gdzieś za nim istnieje inny – świat niebezpiecznych, potężnych potworów, którym rządzą, siejąc śmiertelny strach. Do tego świata zostaje wysłana porucznik Artemis wraz z elitarną jednostką wyspecjalizowanych żołnierzy. Szokujące uniwersum przeraża. W desperackiej próbie powrotu do naszego świata, odważna porucznik spotyka tajemniczego łowcę, którego niezwykłe umiejętności pozwoliły mu przetrwać i zadomowić się w tym potwornym miejscu. Mierząc się z brutalnymi atakami przerażających potworów, wojownicy łączą siły, by odnaleźć drogę do domu. Muszą także zamknąć portal, aby potwory nie przedostały się na Ziemię. W głównej roli występuje Milla Jovovich, aktorka znana z serii Resident Evil.

Premiera filmu zaplanowana jest na 23 kwietnia 2021 roku.

Źrodło: comingsoon