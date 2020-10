Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Atrakcja z parku rozrywki Walta Disneya dostanie swój własny film 0

Hollywood po raz kolejny spróbuje udowodnić, że można nakręcić film o wszystkim… pod warunkiem, że ma się odpowiednio dobrym pomysł.

Space Mountain, jedna z najpopularniejszych atrakcji w parku rozrywki Magic Kingdom w Walt Disney World Resort w Bay Lake na Florydzie, będzie bohaterem własnego filmu aktorskiego. Wytwórnia Walta Disneya zdecydowała się na realizację produkcji na podstawie scenariusza Joby'ego Harolda. Nie jest to pierwszy tego typu projekt włodarzy Domu Myszki Miki.

Na premierę czeka już film Wyprawa do dżungli z Dwayne'em Johnsonem oraz Emily Blunt, który swój pomysł opiera na innej atrakcji znajdującej się w parkach rozrywkowych Walta Disneya – Jungle Cruise. Wcześniej powstała kultowa już seria "Piraci z Karaibów", która także opierała swój pomysł na znanej atrakcji Disneya.

Jeśli chodzi o Space Mountain to jest kolejka górska imitująca rozświetloną przestrzeń kosmiczną – za inspirację do jej powstania miała posłużyć książka autorstwa Juliusza Verne’a zatytułowana "Z Ziemi na Księżyc". Na razie szczegóły fabuły nie są znane. Z pierwszego opisu wynika jednak, że ma to być "rodzinna przygoda".

