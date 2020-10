"The Liberator" - animowany wojenny miniserial Netfliksa, w którym palce maczał również Polak doczekał się epickiego zwiastuna 0

W sieci zadebiutował zwiastun nowego miniserialu platformy Netflix, który zapowiada się arcyciekawie. Przy produkcji noszącej tytuł The Liberator, palce maczał także Polak.

Serial The Liberator opowiada prawdziwą historię najbardziej krwawego i dramatycznego marszu ku zwycięstwu II wojny światowej. To historia bitewnej odysei amerykańskiego oficera Feliksa Sparksa i jego jednostki piechoty, która przez ponad 500 dni walczyła o wyzwolenie Europy. Jeb Stuart stworzył ten serial na podstawie książki Aleksa Kershawa pod tytułem "Liberator".

Do produkcji czteroodcinkowego serialu po raz pierwszy wykorzystano animację hybrydową (Trioscope™ Enhanced Hybrid Animation) — zgłoszoną do opatentowania technologię łączącą najnowocześniejsze techniki animacji komputerowej z grą aktorską. Korzystając z niej, twórcom animowanego dramatu udało się wiernie odwzorować rzeczywistość i emocje targające polem bitwy. Technologię Trioscope™ opracowali Grzegorz Jonkajtys (on również był reżyserem) i L.C. Crowley ze studia School of Humans.

Oto zwiastun tej intrygująco zapowiadającej się produkcji:

Bradley James, czyli jeden z aktorów, który brał udział w realizacji tego projektu, za pośrednictwem social mediów pokazał także oficjalny plakat promujący The Liberator:

Premiera miniserialu będzie miała miejsce 11 listopada w serwisie platformy streamingowej Netflix.

