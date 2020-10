"Noc w muzeum 4" będzie filmem animowanym i trafi na Disney+ 0

Walt Disney zamierza kontynuować zarabianie pieniędzy na nostalgii widzów. Tym razem plan jest nieco inny. Zamiast filmu aktorskiego na podstawie klasycznej animacji, włodarze Domu Myszki zamierzają zrealizować produkcję animowaną na bazie filmu z aktorami.

Według źródła "The Disney Insider" disneyowscy producenci zamierzają zrealizować film "Noc w muzeum 4". To co będzie różniło tę produkcję od poprzednich to fakt, iż ma zostać ona animacją. Animowana kontynuacja została tymczasowo zatytułowana "Night At The Museum: Kahmunrah Rises Again". Prace nad filmem mają wystartować na początku listopada w Los Angeles w Kalifornii.

Spekuluje się, że czwarta część serii skupi się na synu głównego bohatera Larry’ego – Nicku Daleyu, który ma okazję pójść w ślady ojca i zostać stróżem nocnym w muzeum. Jak nie trudno się domyślić po tytule, ponownie złoczyńcą będzie Kahmunrah, którego w filmie aktorskim sportretował Hank Azaria. Na ekranie nie zabraknie miejsca dla kilku innych znanych i lubianych postaci: kowboja Jebediaha, rzymskiego legionisty Octaviusa, byłego prezydenta Teddy’ego Roosevelta oraz indiańskiej przewodniczki Sacajawey. Nową bohaterką ma być Joanna d’Arc.

Minusem całego tego przedsięwzięcia na pewno będzie brak oryginalnych aktorów w obsadzie głosowej "Night At The Museum: Kahmunrah Rises Again"

Źrodło: The Disney Insider