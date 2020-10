Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

26 sierpnia – zabierz przyjaciółkę, siostrę, mamę, teściową, synową i bawcie się razem. Tym razem zagrany zostanie film Jak zostać gwiazdą.

Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie Helios dobiera film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym.

14 października (środa), godzina 18:00

MOTYW WIECZORU:

14 października świętujemy Dzień Edukacji Narodowej, więc nie pozostaje nam nic innego jak założyć stroje biało-granatowe, białe podkolanówki i trampki! Nie zapomnijcie o fryzurze! Kucyki i warkocze mile widziane.

Kontrowersyjny program telewizyjny "Music Race" poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Polski. O tym, przed kim otworzą się wszystkie drzwi, a komu na głowie wyląduje kubeł zimnej wody, zdecyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosenkarz Olo (Maciej Zakościelny), królowa social mediów Ewa (Julia Kamińska) i grająca samą siebie pierwsza dama polskiego jazzu – Urszula Dudziak. Na castingu, który odbywa się w rodzinnej miejscowości Ola, dochodzi do awantury. Doprowadza do niej „Ostra” (Katarzyna Sawczuk) – zbuntowana nastolatka, oburzona arogancją jurora, który lekceważąco zachowuje się wobec matki dziewczyny (Anita Sokołowska). Skandal jest na rękę producentowi (Tomasz Karolak), który decyduje o zakwalifikowaniu Ostrej do dalszego etapu show. Wkrótce okaże się, że oprócz wybuchowego temperamentu, dziewczyna dysponuje także niesamowitym głosem. Sukces ma jednak swoją cenę, a popularność nie jest tak przyjemna, jak może się wydawać. Przed nastolatką prawdziwy pojedynek i próba charakteru – młodej gwieździe przyjdzie zmierzyć się z konkurentami na scenie i bezwzględnym światem show biznesu, ale przede wszystkim z własnymi emocjami.

