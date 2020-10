My Cinema City - sieć kin startuje z nową usługą 0

Brak kolejek, prostsze wyjście do kina i radość z oglądania ulubionych filmów w tym w formatach IMAX®, SCREENX™ czy 4DX® jest na wyciągnięcie ręki. Cinema City uruchamia nową, bezpłatną usługę specjalnie dla kinomanów ceniących sobie wygodę i czas. Dzięki dostępowi do platformy, korzystanie z kina stanie się teraz zdecydowanie prostsze, szybsze oraz przyjemniejsze.

fot. materiały prasowe

Nowa usługa My Cinema City daje klientom szeroki wachlarz możliwości. Obejmuje on między innymi informacje o nadchodzących promocjach, ofertach specjalnych i zniżkach. Ułatwieniem jest także automatycznie uzupełniany formularz, który znacznie skraca proces rezerwacji miejsc, a także zapisanie karty kredytowej, by szybciej dokonywać płatności. Usługa daje również wgląd w historię seansów, bezpłatny zwrot biletów do dwóch godzin przed rozpoczęciem projekcji, a także rezerwację, zakup i dostęp do biletów online, bez konieczności stania w kolejkach.

Warto podkreślić, że zmianie uległa możliwość rezerwacji miejsc w naszych kinach – teraz jedynie zarejestrowani użytkownicy My Cinema City mogą dokonać bezpłatnej rezerwacji swoich ulubionych miejsc bez kupowania biletu. Nowa usługa to duże ułatwienie dla fanów kina, by mogli w pełni korzystać z naszej oferty i cieszyć się czasem spędzonym na oglądaniu ulubionych filmów z wykorzystaniem najnowszych technologii multimedialnych.

zaznacza Katarzyna Opertowska, Dyrektor Marketingu w Cinema City Poland

Nowa usługa My Cinema City nie obejmuje darmowych wejść na seanse w kinach Cinema City. Nielimitowane oglądanie filmów w ramach abonamentu umożliwia karta Unlimited.

Rejestracji do nowej usługi My Cinema City można dokonać na stronie internetowej Cinematy City.

Źrodło: Cinema City - informacja prasowa