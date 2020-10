Już w styczniu poznamy nowe przygody bohaterów ''Księgi czarownic'' - zobaczcie zwiastun 2. sezonu 0

Za pośrednictwem SkyTV w sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź drugiego sezonu serialu Księga czarownic, którego scenariusz opiera się o książkę Deborah Harkness o tym samym tytule.

fot. materiały prasowe

Księga czarownic to współczesna historia miłosna osadzona w świecie, w którym czarownice, wampiry i demony prowadzą sekretne życie wśród ludzi. Diana Bishop jest niezwykle błyskotliwą wykładowczynią historii na Oxfordzie. Kobieta jest również czarownicą, ale robi, co może, aby zapomnieć o swoim pochodzeniu. Wszystko zmienia się jednak w dniu, w którym wchodzi w posiadanie tajemniczego manuskryptu. Aby rozwikłać związaną z nim zagadkę, historyczka podejmuje współpracę z enigmatycznym genetykiem, Matthew Clairmontem. Szybko okazuje się, że i on skrywa mroczną rodzinną tajemnicę, a mianowicie jest wampirem. Ich wspólne poszukiwania sprawiają, że kruchy pokój, który od wieków panuje między czarownicami, wampirami, demonami oraz ludźmi jest zagrożony.

Jak podoba Wam się poniższa zapowiedź?

W serialu występują m.in. Matthew Goode, Teresa Palmer, Alex Kingston, Valarie Pettiford i Owen Teale. Autorką scenariusza i producentką wykonawczą jest Kate Brooke. Reżyserują Juan Carlos Medina, Alice Troughton i Sarah Walker.

Obecnie w trakcie produkcji jest trzeci sezon serialu. Zdjęcia do drugiego na szczęście zakończyły się przed paraliżem planów filmowych tej wiosny spowodowanym koronawirusem.

Premiera nowych epizodów odbyć ma się 8 stycznia 2021 roku. Drugi sezon składa się z 10 odcinków. Pierwszy w całości dostępny jest w naszym kraju na HBO GO.

Źrodło: comingsoon