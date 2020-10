Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Cartoon Network zapowiada nową produkcję na podstawie popularnego serialu 0

Bohaterowie, których widzowie poznali w Między nami, misiami, powracają jako maluchy w nowym animowanym serialu. Przyjaźń, magiczna atmosfera i niezwykłe perypetie – wszystko to znajdzie się w "We Baby Bears". Premiera zapowiedziana jest na rok 2021.

Rodzeństwo znane z serialu Między nami, misiami wraca na ekrany w nowej produkcji! Pełna uroczych perypetii i humoru animowana seria będzie opowiadała o losach Grizza, Pandy i Lodomira. Tym razem widzowie wybiorą się wraz z braćmi do różnych, wyobrażonych światów, a wszystko to dzięki magicznemu pudełku! "We baby bears" jest w fazie produkcji. Manny Hernandez powraca jako producent wykonawczy i główny scenarzysta.

Fascynacja Manny’ego muzyką i stylem gatunku anime ożywa w nowym, unikatowym serialu, który powiększy świat ulubionej franczyzy widzów. Spektakularne pejzaże i muzyczne inspiracje sprawiają, że nowy serial jest niezapomnianą podróżą dla wszystkich fanów "Między nami, misiami". Czy wspominałem już, że bohaterowie to Misie-maluchy?

mówił Tom Ascheim, President of Global Kids, Young Adults and Classics

"We Baby Bears" pokazuje małe Misie poszukujące miejsca, w którym będą mogły zamieszkać i poczuć się jak u siebie. W każdym odcinku poznają one tętniące życiem i kolorowe światy, gdzie zaprzyjaźniają się z baśniowymi postaciami. Podczas wyprawy muszą zmierzyć się z decyzją: pozostać tam, gdzie dotarli, czy kontynuować poszukiwania nowego, stałego domu? Twórca Między nami, misiami, Daniel Chong, dołącza do Hernandeza jako producent wykonawczy.

"We Baby Bears" to kolejna nowość po "Między nami, misiami: Film", czyli pierwszej pełnometrażowej produkcji na podstawie serialu, która jest jednocześnie finałem "Między nami, misiami". Film zadebiutuje w Polsce w listopadzie 2020 roku na antenie Cartoon Network.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia