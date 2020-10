Zwiastun dramatu ''All My Life'' w reżyserii Marca Meyersa 0

Studio Universal Pictures opublikowało oficjalny zwiastun romantycznego dramatu Marca Meyersa noszącego tytuł 'All My Life'. Młodych narzeczonych dopada wielka tragedia, która może zagrozić ich wspólnej przyszłości.

fot. imdb

Fabuła filmu opiera się na prawdziwej historii Solomona Chau i Jennifer Carter. Poznamy piękną historię miłosną pary, której ślubne plany zostają zniweczone przez okrutny los. U pana młodego zdiagnozowano bowiem raka wątroby.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Reżyserem dramatu jest Marc Meyers, spod którego skrzydeł wyszedł biograficzny film Mój przyjaciel Dahmer czy zeszłoroczny thriller W skórach demona. Scenariusz do All My Life napisał Todd Rosenberg. Produkcją zajęli się Todd Garner i Sean Robins. Prawa do skryptu Rosenberga studio Universal Pictures nabyło w 2017 roku.

W głównej obsadzie aktorskiej znajdują się Jessica Rothe znana z filmu Śmierć nadejdzie dziś oraz La La Land oraz Harry Shum Jr., którego kojarzyć możecie z serialu Shadowhunters czy Opowiedz mi bajkę, a także Ever Carradine, Keala Settle, Josh Brener i Chrissie Fit.

Premiera filmu w Wielkiej Brytanii zaplanowana jest na 23 października 2020 roku. Data kinowego debiutu w USA nie została jeszcze ogłoszona, bowiem obecnie sytuacja kin w tym kraju nie jest na najlepszym poziomie.

Źrodło: comingsoon