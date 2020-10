Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Szarlatan" Agnieszki Holland czeskim kandydatem do Oscara 0

Czeska Akademia Filmowa i Telewizyjna podjęła decyzję dotyczącą wyboru oscarowego kandydata. Co ciekawe zdecydowano się dać szansę Szarlatanowi w reżyserii Agnieszki Holland.

fot. materiały prasowe / Gutek Film

Szarlatan, który wszedł do polskich kin, to dramat biograficzny o wyjątkowym człowieku, obdarzonym zdolnościami leczniczymi, rozgrywający się na tle wydarzeń XX wieku. Historia inspirowana jest życiem uzdrowiciela Jana Mikoláška, który wprawiał w zdumienie pokolenia dzięki niesamowitym umiejętnościom diagnozowania i leczenia chorób za pomocą ziół, narażając się na obstrukcję ze strony komunistycznego establishmentu. Opowieść Mikoláška to nie tylko jedno z ludzkich żyć pełne zwrotów akcji, ale także ogólna refleksja nad ceną, jaką płaci się za przywilej geniuszu.

Do tej pory krajami, które dokonały wyboru swojego kandydata są Bhutan, Tajwan, Ukraina, Bośnia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Luksemburg, Polska (nasz kraj reprezentować będzie Śniegu już nigdy nie będzie innej polskiej reżyserki Małgorzaty Szumowskiej), Szwajcaria, Singapur, Kosowo i Gruzja.

Agnieszka Holland nie jest obca Amerykańskiej Akademii Sztuki Filmowej. Polska twórczyni miała przyjemność otrzymania kilku nominacji do Oscara. Pierwsza z nich przyszła w 1986 roku, kiedy to Gorzkie żniwa dostały szansę na Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Sześć lat później Holland dostała nominację za scenariusz oryginalny filmu Europa Europa. W 2011 roku do Oscara nominowany był film W ciemności.

Źrodło: Variety