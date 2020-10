Powstanie serial o SpaceX - producentem Channing Tatum 0

Jak donoszą zagraniczne media dla stacji HBO powstanie limitowany, sześcioodcinkowy serial 'SpaceX', który opowie o firmie Elona Muska zajmującej się eksploracją kosmosu. Producentem wykonawczym serii został Channing Tatum.

fot. materiały prasowe

Serial opowie o tym jak Elon Musk tworzy grupę inżynierów, którą wysyła na odległą wyspę na Pacyfiku, gdzie budują i uruchamiają pierwszą rakietę SpaceX. Wydarzenie to zapoczątkowało całkowicie nową erę prywatnej eksploracji kosmosu. Punktem kulminacyjnym był udany pierwszy załogowy start statku Falcon 9 w maju tego roku.

Ujrzymy jak jednemu z największych współcześnie wizjonerów udaje się zrealizować swoje największe marzenie, aby uczynić ludzkość gatunkiem wieloplanetarnym.

Fabuła serialu oprze się na książce Ashlee Vance noszącej tytuł Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest for a Fantastic Future. Scenariusz napisze Doug Jung, który oprócz Tatuma będzie pełnił także funkcję producenta wykonawczego. Jak na razie nie wiadomo czy sam Elon Musk będzie w jakiś sposób zaangażowany w ten projekt.

Myślicie, że będzie to ciekawa produkcja? Pewnie niejeden z nas z chęcią pozna kulisy tak wielkiego przedsięwzięcia za jakie zabrał się Musk.

Źrodło: variety