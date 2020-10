Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Tobey Maguire i Andrew Garfield prowadzą negocjacje w sprawie "Spider-Mana 3" 0

Tobey Maguire i Andrew Garfield mają szansę na zagranie w kolejnej odsłonie Spider-Mana należącego do Kinowego Uniwersum Marvela. Czy w MCU szykuje się miejsce dla kolejnych wersji Człowieka Pająka?

Ostatnio w mediach zrobiło się głośno, po tym jak ogłoszono, że Jamie Foxx jeszcze raz wcieli się w postać super złoczyńcy znanego z komiksów o Spider-Manie zwanego Electro. Wygląda jednak na to, że prawdziwa bomba ma dopiero nadejść. FandomWire powołując się na swoje źródła prosto z Sony Pictures, podało informację, jakoby Tobey Maguire i Andrew Garfield mieli powtórzyć role pajęczych superbohaterów!

Pojawienie się trzech różnych wersji Petera Parkera w Marvel Cinematic Universe jest możliwe dzięki Doktorowi Strange’owi. To właśnie on będzie odpowiadał w MCU za stworzenie multiwersum i tak naprawdę zostanie kanałem do pokazania na wielkim ekranie pierwszego aktorskiego Spider-Verse.

Z plotek wynika, że Spider-Man Maguire’a i Spider-Man Garfielda pojawią się we wszechświecie Spider-Mana Toma Hollanda podczas ostatniego aktu filmu, gdzie wspólnymi siłami będą musieli pokonać wszystkich wrogów Człowieka Pająka.

Trzeba przyznać, że Spider-Man 3 zapowiada się arcyciekawie. Premiera filmu 17 grudnia 2021 roku.

Źrodło: FandomWire